Шуфрич призвал уволить главу ГНС Алексея Любченко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич резко высказался по поводу инициативы главы ГНС Алексея Любченко обложить денежные переводы заробитчан в Украину и призвал руководство страны его уволить, информирует УНН.
"Люди добрые, у вас все с головой в порядке? Да вы должны целовать песок, по которому ходят наши заробитчане… Эти 12-13 млрд долларов, что они переводят официально в Украину, сохраняют валютный баланс и курс гривны, индюки вы такие!", - заявил Шуфрич и добавил, что иначе, как сволочами, назвать авторов этой инициативы не может.
"Они заставили этих людей уехать зарабатывать за границу… Так власть хочет, чтобы после того, как заробитчане получили деньги и уплатили налог за границей, чтобы они за денежный перевод, внимание, еще платили налог в Украине. Да вы нелюди!", - подчеркнул нардеп.
"Я еще раз говорю: кайтесь, извинитесь перед людьми и увольте этого руководителя, который сегодня даже подумал о таком", - подытожил один из лидеров партии ОПЗЖ.
Напомним, накануне в интервью журналу "НВ" глава ГНС Алексей Любченко заявил о необходимости обложить налогом денежные переводы заробитчан в Украину.
По его словам, большинство соотечественников, которые выехали работать за границу, не декларируют свои доходы и не платят с них налоги в Украине. Речь идет об общей сумме порядка 12 млрд долларов ежегодно.