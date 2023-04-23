Штурм "ворожих" позицій, стрімкість і злагодженість дій: у Генштабі показали тактичні заняття десантно-штурмових підрозділів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Генштабі показали фото з тактичних занять десантно-штурмових підрозділів, які відбуваються в максимально реалістичних умовах, передає УНН.
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Накази командири віддають чітко й професійно, контролюючи кожен етап виконання поставлених завдань. Пересування пересіченою місцевістю, штурм "ворожих" позицій, стрімкість і злагодженість дій десантників підтвердили: кожен день навчань наближає перемогу над російськими окупантами.
"Ворога буде розбито й вигнано з нашої землі!" - резюмували у Генштабі.
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