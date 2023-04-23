Штурм "вражеских" позиций, стремительность и слаженность действий: в Генштабе показали тактические занятия десантно-штурмовых подразделений
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Генштабе показали фото с тактических занятий десантно-штурмовых подразделений, которые происходят в максимально реалистичных условиях, передает УНН.
Детали
Приказы командиры отдают четко и профессионально, контролируя каждый этап выполнения поставленных задач. Передвижение по пересеченной местности, штурм "вражеских" позиций, стремительность и слаженность действий десантников подтвердили: каждый день учений приближает победу над российскими оккупантами.
"Враг будет разбит и изгнан с нашей земли!" - резюмировали в Генштабе.
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