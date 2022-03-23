Штучний інтелект допоможе повідомити родичів про загиблих росіян в Україні - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. За допомогою штучного інтелекту будуть шукати у соцмережах профілі мертвих російських окупантів, щоб потім повідомити їхнім родичам про смерть солдатів рф на війні в Україні. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні використовуємо штучний інтелект для пошуку в соціальних мережах акаунтів мертвих російських солдатів за фото трупів, щоб повідомити про їхню смерть друзям та близьким, розвіяти міф про "спецоперацію", на якій "немає строковиків" і де "ніхто не вмирає", - вказав Федоров.
Також посадовець вказав, що сьогодні налаштовують автодозвони в рф, щоб розповідати правду про російських вбивць у нас вдома.
Доповнення
У рф прибуває в регіони "груз 200" - і масштаби жертв з-поміж російських військовослужбовців викликають шок і паніку, вказував раніше секретар РНБО Олексій Данілов.