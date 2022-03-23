Искусственный интеллект поможет сообщить родственникам о погибших россиянах в Украине - Федоров

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"Сегодня используем искусственный интеллект для поиска в социальных сетях аккаунтов мертвых российских солдат по фото трупов, чтобы сообщить об их смерти друзьям и близким, развеять миф о "спецоперации", в которой "нет срочников" и где "никто не умирает", - указал Федоров.

Также чиновник указал, что сегодня настраивают автодозвоны в рф, чтобы рассказывать правду о российских убийцах у нас дома.

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В рф прибывает в регионы "груз 200" - и масштабы жертв среди российских военнослужащих вызывают шок и панику, указывал ранее секретарь СНБО Алексей Данилов.