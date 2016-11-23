Штучна спеціальність "Науки про Землю" стала причиною катастрофічного недобору студентів-геологів - науковець

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 13992 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 113732 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 116718 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 117671 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 117905 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 123313 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 182948 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76380 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163678 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 114581 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5м/с
29%
Популярнi новини

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 30174 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 29034 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 38808 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 33189 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 22724 перегляди
Публікації

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 3158 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 23567 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 34023 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 113729 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 182945 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 8560 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 105411 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 107245 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 51180 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 54087 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Штучна спеціальність "Науки про Землю" стала причиною катастрофічного недобору студентів-геологів - науковець

Київ • УНН

 • 8425 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Головною причиною катастрофічного стану з набором студентів стало запровадження нового напряму спеціальностей — “Науки про Землю”. Про це УНН повідомив декан геологічного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка Микола Павлун під час спільної наради між Держгеонадра, керівниками вищих навчальних закладів і науковцями НАН України.

Штучна спеціальність "Науки про Землю" стала причиною катастрофічного недобору студентів-геологів - науковець

“Головною причиною катастрофічного стану з набором студентів стало запровадження нового напряму спеціальностей — „Науки про Землю“. Тут штучно об’єднали різнорідні науки не лише природничого (геологія, природнича географія, океанологія тощо), але й соціально-економічного спрямування (політична географія та геополітика, економічна та соціальна географія, географія рекреації та туризму). А це значно ускладнює освітянський процес. Геологія — одна з найважливіших та фундаментальних наук, яка безпосередньо вивчає геологічну історію формування і будови земної кори і процеси, що відбуваються в її надрах. Жодна інша спеціалізація з переліку спеціальності „Науки про Землю“ не може в повній мірі вирішити зазначені завдання”, — розповів він.

Водночас, науковці висловили свою стурбованість тим, що тим, що такі позиції як вивчення і розвідка родовищ корисних копалин, прогнозування природних і техногенних катастроф, оцінка гідрологічних ресурсів підземних вод, складання геологічних карт різного призначення тощо майже зникли із навчальної програми.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, відсутність геологів веде до повної руйнації галузі.

При цьому, нагадаємо, науково-геологічне підприємство “Кіровгеологія” очолив 38-річний В.Нельга, який, за даними ЗМІ, не має профільної освіти і відповідного досвіду роботи.

Нардеп С.Каплін, коментуючи це призначення, зазначив, що лобісти нефахових людей на держпосади мають нести відповідальність.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.81
Bitcoin
$85,839.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.87
Золото
$3,243.44
Ethereum
$1,639.13