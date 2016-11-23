Штучна спеціальність "Науки про Землю" стала причиною катастрофічного недобору студентів-геологів - науковець

“Головною причиною катастрофічного стану з набором студентів стало запровадження нового напряму спеціальностей — „Науки про Землю“. Тут штучно об’єднали різнорідні науки не лише природничого (геологія, природнича географія, океанологія тощо), але й соціально-економічного спрямування (політична географія та геополітика, економічна та соціальна географія, географія рекреації та туризму). А це значно ускладнює освітянський процес. Геологія — одна з найважливіших та фундаментальних наук, яка безпосередньо вивчає геологічну історію формування і будови земної кори і процеси, що відбуваються в її надрах. Жодна інша спеціалізація з переліку спеціальності „Науки про Землю“ не може в повній мірі вирішити зазначені завдання”, — розповів він.

Водночас, науковці висловили свою стурбованість тим, що тим, що такі позиції як вивчення і розвідка родовищ корисних копалин, прогнозування природних і техногенних катастроф, оцінка гідрологічних ресурсів підземних вод, складання геологічних карт різного призначення тощо майже зникли із навчальної програми.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, відсутність геологів веде до повної руйнації галузі.

При цьому, нагадаємо, науково-геологічне підприємство “Кіровгеологія” очолив 38-річний В.Нельга, який, за даними ЗМІ, не має профільної освіти і відповідного досвіду роботи.

Нардеп С.Каплін, коментуючи це призначення, зазначив, що лобісти нефахових людей на держпосади мають нести відповідальність.