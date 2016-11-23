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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Искусственная специальность "Науки о Земле" стала причиной катастрофического недобора студентов-геологов - ученый

Киев • УНН

 • 8425 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Главной причиной катастрофического состояния с набором студентов стало введение нового направления специальностей - "Науки о Земле". Об этом УНН сообщил декан геологического факультета Львовского национального университета им. Ивана Франко Николай Павлун во время совместного совещания между Госгеонедра, руководителями высших учебных заведений и научными работниками НАН Украины.

Искусственная специальность "Науки о Земле" стала причиной катастрофического недобора студентов-геологов - ученый

"Главной причиной катастрофического состояния с набором студентов стало введение нового направления специальностей -" Науки о Земле ". Здесь искусственно объединили разнородные науки не только естественного (геология, естественная география, океанология и т.д.), но и социально-экономического направления (политическая география и геополитика, экономическая и социальная география, география рекреации и туризма). А это значительно усложняет образовательный процесс. Геология - одна из важнейших и фундаментальных наук, непосредственно изучает геологическую историю формирования и строения земной коры и процессы, происходящие в ее недрах. Ни одна другая специализация из перечня специальности "Науки о Земле" не может в полной мере решить указанные задачи ", - рассказал он.

В то же время, ученые высказали свою обеспокоенность тем,  что такие позиции как изучение и разведка месторождений полезных ископаемых, прогнозирования природных и техногенных катастроф, оценка гидрологических ресурсов подземных вод, составление геологических карт различного назначения и т.п. почти исчезли из учебной программы.

Напомним, как сообщал УНН, отсутствие геологов ведет к полному разрушению отрасли .

При этом, напомним, научно-геологическое предприятие "Кировгеология" возглавил 38-летний В.Нельга, который, по данным СМИ, не имеет профильного образования и соответствующего опыта работы .

Нардеп С.Каплин, комментируя это назначение, отметил, что лоббисты непрофессиональных людей на госдолжности должны нести ответственность .

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