Штраф за каву для Зеленського: КСУ повернеться до розгляду справи цього тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Конституційний Суд України цього тижня продовжить розгляд у справі за поданням Верховного Суду щодо роз’яснення, чи можна притягнути Президента України Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності через порушення карантину. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані народного депутата, представниці Верховної Ради у КСУ Ольги Совгирі.
Цитата:
“Цього тижня Конституційний Суд відповідно до оприлюдненого порядку денного продовжить розгляд... за конституційним поданням Верховного Суду щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 105 Конституції України щодо питання про можливість притягнення Президента України до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання ним повноважень”, — написала Совгиря у Telegram-каналі.
Про суть справи
Верховний Суд раніше звернувся до Конституційного Суду із поданням про офіційне тлумачення норми Конституції України (ч. 1 ст. 105) щодо можливого притягнення Президента України до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень.
У частині 1 статті 105 Конституції України йдеться про те, що Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.
Необхідність тлумачення обумовлена розглядом Хмельницьким міськрайонним судом справи про притягнення Президента до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину під час перебування у Хмельницькому.
Так, 10 червня 2020 року на Президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, тодішнього головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка наклали штраф "за каву" у Хмельницькому.
Інші питання на розгляді КСУ
Також цього тижня КСУ має розглянути справи за конституційним поданням народних депутатів щодо конституційності постанови уряду, якою було запроваджено так званий “карантин вихідного дня”. Це конституційне подання надійшло до КСУ в листопаді 2020 року і з того часу залишається нерозглянутим, хоча “карантин вихідного дня” вже втратив чинність.
Також Суд розпочне розгляд справ за конституційними скаргами:
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- щодо конституційності частини третьої статті 88 Закону “Про судоустрій і статус суддів”. Наразі на розгляді в КСУ перебуває вже декілька конституційних скарг, в яких оскаржено це положення закону, і які розглядаються Судом з 2018 року.
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- щодо конституційності положень Кодексу України про адміністративні правопорушення, які передбачають притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. Наразі на розгляді в Суді перебуває вже три конституційні скарги щодо цього питання, деякі з яких розглядаються Судом більше року.
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- щодо конституційності положень статті 485 Митного кодексу України. На розгляді Конституційного Суду з грудня 2019 року перебуває також конституційна скарга Барсегяна Г.С., в якій оскаржено конституційність цього ж положення кодексу і яка розглядається Судом вже більше року.
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