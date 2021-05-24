Штраф за кофе для Зеленского: КСУ вернется к рассмотрению дела на этой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Конституционный Суд Украины на этой неделе продолжит рассмотрение дела по представлению Верховного Суда относительно разъяснения, можно ли привлечь Президента Украины Владимира Зеленского к административной ответственности за нарушение карантина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные народного депутата, представительницы Верховной Рады в КСУ Ольги Совгири.
Цитата:
"На этой неделе Конституционный Суд в соответствии с обнародованной повесткой дня продолжит рассмотрение... по конституционному представлению Верховного Суда относительно официального толкования положения части первой статьи 105 Конституции Украины по вопросу о возможности привлечения Президента Украины к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении им полномочий", - написала Совгиря в Telegram-канале.
О сути дела
Верховный Суд ранее обратился в Конституционный Суд с представлением об официальном толковании нормы Конституции Украины (ч. 1 ст. 105) о возможном привлечении Президента Украины к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении полномочий.
В части 1 статьи 105 Конституции Украины говорится о том, что Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий.
Необходимость толкования обусловлена рассмотрением Хмельницким городским судом дела о привлечении Президента к административной ответственности за нарушение правил карантина во время пребывания в Хмельницком.
Так, 10 июня 2020 года на Президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, бывшего главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко наложили штраф "за кофе" в Хмельницком.
Другие вопросы на рассмотрении КСУ
Также на этой неделе КСУ должен рассмотреть дело по конституционному представлению народных депутатов относительно конституционности постановления правительства, которым был введен так называемый "карантин выходного дня". Это конституционное представление поступило в КСУ в ноябре 2020 года и с тех пор остается нерассмотренным, хотя "карантин выходного дня" уже утратил силу.
Также Суд начнет рассмотрение дел по конституционным жалобам:
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- о конституционности части третьей статьи 88 Закона "О судоустройстве и статусе судей". Сейчас на рассмотрении в КСУ находится уже несколько конституционных жалоб, в которых обжаловано данное положение закона, и которые рассматриваются судом с 2018 года.
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- о конституционности положений Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые предусматривают привлечение к административной ответственности за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме. Сейчас на рассмотрении в суде находится уже три конституционные жалобы по этому вопросу, некоторые из которых рассматриваются судом более года.
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- о конституционности положений статьи 485 Таможенного кодекса Украины. На рассмотрении Конституционного Суда с декабря 2019-го находится также конституционная жалоба Барсегяна С., в которой обжаловано конституционность этого же положения кодекса и которая рассматривается судом уже более года.
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