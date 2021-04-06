Штраф для антимасочника і 20 попереджень: на вокзалі Києва і в поїздах влаштували рейди
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Укрзалізниця та Нацполіція проводять спеціальні рейди для перевірки дотримання карантинних вимог - у перший день посиленого карантину в Києві перевірки відбулися на центральному вокзалі та у пасажирських поїздах. Про це УНН повідомили в пресслужбі УЗ.
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"Правоохоронці обмежилися складанням лише одного протоколу про адміністративне порушення для пасажира на вокзалі, якій відмовлявся від носіння маски, але попередили понад 20 пасажирів у вагонах, маски яких були вдягнені неправильно", - вказали у компанії.
Деталі
Як зазначається, під час рейдів було проінспектовано поїзди №142 Бахмут-Львів, Інтерсіті+ №724 Київ-Харків, а також експрес №831 Бориспіль-Київ.
Укрзалізниця зауважує, що контроль за дотриманням маскового режиму буде посилено, як і інформування пасажирів про небезпеку COVID-19 на табло та екранах вокзалів, аудіо сповіщеннями та масштабною кампанією у вагонах.
"Ми здатні уникнути повної зупинки залізничного руху, тільки зробивши потяги зразковою територією безпеки", – зазначив керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський.
Укрзалізниця планує продовжити практику перевірочних рейдів поїздами та електричками.
Доповнення
Київ запровадив більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня.
З понеділка закрилися усі школи і дитсадочки. Увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працює по спецперепустках: виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.
Водночас, як вказали в Укрзалізниці ще 1 квітня, жодних обмежень щодо руху поїздів через Київ немає.