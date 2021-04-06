Штраф для антимасочника и 20 предупреждений: на вокзале Киева и в поездах устроили рейды

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Укрзализныця и Нацполиция проводят специальные рейды по проверке соблюдения карантинных требований - в первый день усиленного карантина в Киеве проверки прошли на центральном вокзале и в пассажирских поездах. Об этом сообщили УНН в пресс-службе УЗ.

Цитата:

"Правоохранители ограничились составлением только одного протокола об административном нарушении для пассажира на вокзале, которой отказывался от ношения маски, и предупредили более 20 пассажиров в вагонах, маски которых были одеты неправильно", - указали в компании.

Детали

Как отмечается, в ходе рейдов было проинспектировано поезда №142 Бахмут-Львов, Интерсити+ №724 Киев-Харьков, а также экспресс №831 Борисполь-Киев.

Укрзализныця отмечает, что контроль за соблюдением масочного режима будет усилен, как и информирование пассажиров об опасности COVID-19 на табло и экранах вокзалов, аудио оповещениями и масштабной кампанией в вагонах.

"Мы способны избежать полной остановки железнодорожного движения, только сделав поезда образцовой территорией безопасности", - отметил руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский.

Укрзализныця планирует продолжить практику проверочных рейдов поездами и электричками.

Дополнение

Киев ввел более строгие карантинные ограничения с 5 до 16 апреля.

С понедельника закрылись все школы и детсады. Весь общественный транспорт, в том числе метро, работает по спецпропускам: исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

В то же время, как указали в Укрзализныце ещеч 1 апреля, никаких ограничений по движению поездов через Киев нет.

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