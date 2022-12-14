Свою провину не визнав: на Хмельниччині до довічного ув’язнення засудили чоловіка за жорстоке вбивство родички

Цитата



“За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури місцевого жителя засуджено до довічного ув’язнення за вбивство поєднане із сексуальним насильством (ч. 2 ст. 115 КК України). Також суд зобов’язав його виплатити потерпілій стороні 1 млн грн моральної шкоди”, — йдеться у повідомленні.

Деталі



Встановлено, що в жовтні 2021 року в Кам’янці-Подільському засуджений зустрів родичку та запропонував провести її додому. Дорогою він штовхнув потерпілу, повалив на землю і почав бити. Коли жінка втратила свідомість, він намагався зґвалтувати її. Прийшовши до тями, потерпіла спробувала чинити опір. Тому засуджений її задушив та залишив на стежці. Тіло вбитої знайшла матір. Одяг на загиблій був розірваний, вона мала численні тілесні ушкодження.

Свою вину він у суді не визнав, не розкаявся, вибачення у рідних не попросив. Раніше чоловік уже відбув 14 років ув’язнення за вбивство власної дружини.

Доповнення

У Києві визнали винним чоловіка, який у липні 2021 року, до смерті побив одного безхатченка. Відомо, що він завдав йому 170 колото-різаних поранень в різні частини тіла.