Свою вину не признал: в Хмельницкой области к пожизненному заключению осудили мужчину за жестокое убийство родственницы

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"При публичном обвинении Хмельницкой областной прокуратуры местный житель приговорен к пожизненному заключению за убийство соединенное с сексуальным насилием (ч. 2 ст. 115 УК Украины). Также суд обязал его выплатить потерпевшей стороне 1 млн. грн морального ущерба", - говорится в сообщении.

Детали



Установлено, что в октябре 2021 года в Каменце-Подольском осужденный встретил родственницу и предложил провести ее домой. По дороге он толкнул потерпевшую, повалил на землю и стал избивать. Когда женщина потеряла сознание, он пытался изнасиловать ее. Придя в себя, потерпевшая попыталась сопротивляться. Потому осужденный ее задушил и оставил на тропе. Тело убитой обнаружила мать. Одежда на погибшей была разорвана, она имела многочисленные телесные повреждения.

Свою вину он в суде не признал, не раскаялся, прощения у родных не попросил. Ранее мужчина уже отбыл 14 лет тюрьмы за убийство собственной жены.

Дополнение

В Киеве признали виновным мужчину, который в июле 2021 года, до смерти избил одного бездомного. Известно, что он нанес ему 170 колото-резаных ранений в разные части тела.