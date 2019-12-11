Штормове попередження оголосили у Києві та області: чого чекати
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Києві та області оголосили штормове попередження - до кінця доби та ранком 12 грудня очікується туман, передає УНН із посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.
“До кінця доби 11 грудня, вночі та вранці 12 грудня туман, видимість 200-500 м. (І рівень небезпечності, жовтий)”, — зазначено у штормовому повідомленні для Києва.
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Аналогічне попередження оголошено і для області.
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