Штормовое предупреждение объявили в Киеве и области: чего ждать
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Киеве и области объявили штормовое предупреждение - до конца суток и утром 12 декабря ожидается туман, передает УНН со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.
"До конца суток 11 декабря, ночью и утром 12 декабря туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - говорится в штормовом сообщении для Киева.
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Аналогичное предупреждение объявлено и для области.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра.