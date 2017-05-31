Штормове попередження оголосили на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 31 травня. УНН. Сьогодні на всій території Львівської області можливі грозі, шквали і град. Про це УНН повідомили в прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.
“31 травня за повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на Львівщині вдень очікуються по всій території грози. Пориви вітру (південно-західний з переходом на північно-західний), в окремих районах під час грози шквали 17–22 м/с та град. Протягом дня хмарна погода з проясненнями. Температура повітря 22–27 градусів тепла”, — повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, синоптики попередили про грози і шквали в Україні.