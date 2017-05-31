Штормовое предупреждение объявили во Львовской области

"31 мая по сообщению Львовского областного центра по гидрометеорологии Украины во Львовской области днем ​​ожидаются по всей территории грозы. Порывы ветра (юго-западный с переходом на северо-западный), в отдельных районах во время грозы шквалы 17-22 м/с и град. В течение дня облачная погода с прояснениями. Температура воздуха 22-27 градусов тепла", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, синоптики предупредили о грозах и шквалах в Украине.