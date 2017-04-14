Штормове попередження через заморозки оголосили на Закарпатті

Така погода очікується вночі та вранці 14 та 15 квітня в передгірних та гірських районах Закарпатської області.

Водночас, протягом 14-17 квітня у високогір′ї Закарпатської області зберігається ІІ (помірний) рівень лавинної небезпеки.

У цілому ж по області 15-16 квітня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Нагадаємо, 12 квітня лавинна небезпека спостерігалась у двох областях україни.