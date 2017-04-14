Штормове попередження через заморозки оголосили на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ 14 квітня. УНН. Через заморозки на поверхні ґрунту 0-5° морозу, а місцями у повітрі 0-3° морозу, на Закарпатті оголошено штормове попередження. Про це йдеться у повідомленні Закарпатського центру з гідрометеорології, передає УНН.
Така погода очікується вночі та вранці 14 та 15 квітня в передгірних та гірських районах Закарпатської області.
Водночас, протягом 14-17 квітня у високогір′ї Закарпатської області зберігається ІІ (помірний) рівень лавинної небезпеки.
У цілому ж по області 15-16 квітня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.
Нагадаємо, 12 квітня лавинна небезпека спостерігалась у двох областях україни.