Штормовое предупреждение из-за заморозков объявили на Закарпатье

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 68169 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108755 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166708 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122293 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120075 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114365 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105462 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107331 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103785 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157625 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Штормовое предупреждение из-за заморозков объявили на Закарпатье

Штормовое предупреждение из-за заморозков объявили на Закарпатье

Киев  •  УНН

 • 9786 просмотра

УЖГОРОД- КИЕВ 14 апреля. УНН. Из-за заморозков на поверхности почвы 0-5 ° мороза, а местами в воздухе 0-3 ° мороза, на Закарпатье объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении Закарпатского центра по гидрометеорологии, передает УНН.

Такая погода ожидается ночью и утром 14 и 15 апреля в предгорных и горных районах Закарпатской области.
В то же время, в течение 14-17 апреля в высокогорье Закарпатской области сохраняется II (умеренный) уровень лавинной опасности.

В целом же по области 15-16 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь.

Напомним, 12 апреля лавинная опасность наблюдалась в двух областях Украины .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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