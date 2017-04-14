Штормовое предупреждение из-за заморозков объявили на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД- КИЕВ 14 апреля. УНН. Из-за заморозков на поверхности почвы 0-5 ° мороза, а местами в воздухе 0-3 ° мороза, на Закарпатье объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении Закарпатского центра по гидрометеорологии, передает УНН.
Такая погода ожидается ночью и утром 14 и 15 апреля в предгорных и горных районах Закарпатской области.
В то же время, в течение 14-17 апреля в высокогорье Закарпатской области сохраняется II (умеренный) уровень лавинной опасности.
В целом же по области 15-16 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.
Напомним, 12 апреля лавинная опасность наблюдалась в двух областях Украины .