Штормовое предупреждение из-за заморозков объявили на Закарпатье

Такая погода ожидается ночью и утром 14 и 15 апреля в предгорных и горных районах Закарпатской области.

В то же время, в течение 14-17 апреля в высокогорье Закарпатской области сохраняется II (умеренный) уровень лавинной опасности.

В целом же по области 15-16 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь.

Напомним, 12 апреля лавинная опасность наблюдалась в двух областях Украины .