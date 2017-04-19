Штормове попередження через загрозу лавин оголосили на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 19 квітня. УНН. Через загрозу снігових лавин на Закарпатті оголошено штормове попередження, передає УНН із посиланням на дані Закарпатського центру з гідрометеорології.
Так, сьогодні, 19 квітня, у високогір′ї східної частини Закарпатської області утримується ІІ (помірний) рівень лавинної небезпеки.
Однак у зв′язку зі снігопадами та хуртовинами в регіоні прогнозують підвищення загрози лавин до III (значного) рівня.
Також метеорологи попереджають про різку зміну погодних умов. У гірських районах Закарпаття на поверхні ґрунту та місцями в повітрі збережуться заморозки до 0...5°. На більшій частині території області очікується посилення північного вітру 15-20, подекуди до 25 м/с.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині у напрямку Кривого Рогу утворився затор через замети.