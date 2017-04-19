Штормовое предупреждение из-за угрозы лавин объявили в Закарпатье

Так, сегодня, 19 апреля, в высокогорье восточной части Закарпатской области содержится ІІ (умеренный) уровень лавинной опасности.

Однако в связи со снегопадами и метелями в регионе прогнозируют повышение угрозы лавин в III (значительного) уровня.

Также метеорологи предупреждают о резком изменении погодных условий. В горных районах Закарпатья на поверхности почвы и местами в воздухе сохранятся заморозки до 0...5°. На большей части территории области ожидается усиление северного ветра 15-20, местами до 25 м/с.

Напомним, в Днепропетровской области в направлении Кривого Рога образовалась пробка из-за снегопадов.