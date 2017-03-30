Штормове попередження через посилення вітру оголосили на Закарпатті

Окрім того, синоптики попереджають про зниження температури до 0-5° морозу 31 березня — на більшій частині території області та по м.Ужгород, 1 квітня переважно в гірських районах Закарпаття. Також 30-31 березня на високогір′ї Закарпатської області очікується III (значний) рівень лавинної небезпеки.

Водночас, за даними багаторічних спостережень Закарпатського центру з гідрометеорології, сьогодні в Ужгороді зафіксовано найтепліший день 30 березня за останні 71 рік. Наразі в обласному центрі Закарпаття 21° тепла.

Нагадаємо, 29 березня синоптики попередили про лавинну небезпеку в Карпатах.