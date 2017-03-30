Штормове попередження через посилення вітру оголосили на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 30 березня. УНН. Штормове попередження оголосили на Закарпатті через посилення північно-західного вітру в західній частині області до 7-12 м/с з поривами до 15-18 м/с у другій половині дня 30 березня, передає УНН із посиланням на дані Закарпатського центру з гідрометеорології.
Окрім того, синоптики попереджають про зниження температури до 0-5° морозу 31 березня — на більшій частині території області та по м.Ужгород, 1 квітня переважно в гірських районах Закарпаття. Також 30-31 березня на високогір′ї Закарпатської області очікується III (значний) рівень лавинної небезпеки.
Водночас, за даними багаторічних спостережень Закарпатського центру з гідрометеорології, сьогодні в Ужгороді зафіксовано найтепліший день 30 березня за останні 71 рік. Наразі в обласному центрі Закарпаття 21° тепла.
Нагадаємо, 29 березня синоптики попередили про лавинну небезпеку в Карпатах.