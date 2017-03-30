Штормовое предупреждение из-за усиления ветра объявили на Закарпатье

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 68169 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108755 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166708 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122293 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120075 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114365 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105462 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107331 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103785 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157625 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Штормовое предупреждение из-за усиления ветра объявили на Закарпатье

Штормовое предупреждение из-за усиления ветра объявили на Закарпатье

Киев  •  УНН

 • 8952 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 30 марта. УНН. Штормовое предупреждение объявили в Закарпатье изза усиления северо-западного ветра в западной части области до 7-12 м / с с порывами до 15-18 м / с во второй половине дня 30 марта, передает УНН со ссылкой на данные Закарпатского центра по гидрометеорологии.

Кроме того, синоптики предупреждают о снижении температуры до 0-5 ° мороза 31 марта - на большей части территории области и по г.Ужгород 1 апреля преимущественно в горных районах Закарпатья. Также 30-31 марта на высокогорье Закарпатской области ожидается III (значительный) уровень лавинной опасности.

В то же время, по данным многолетних наблюдений Закарпатского центра по гидрометеорологии, сегодня в Ужгороде зафиксировано теплый день за 30 марта при последние 71 год. Сейчас в областном центре Закарпатья 21 ° тепла.

Напомним, 29 марта синоптики предупредили о лавинной опасности в Карпатах .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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