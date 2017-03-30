Штормовое предупреждение из-за усиления ветра объявили на Закарпатье

Кроме того, синоптики предупреждают о снижении температуры до 0-5 ° мороза 31 марта - на большей части территории области и по г.Ужгород 1 апреля преимущественно в горных районах Закарпатья. Также 30-31 марта на высокогорье Закарпатской области ожидается III (значительный) уровень лавинной опасности.

В то же время, по данным многолетних наблюдений Закарпатского центра по гидрометеорологии, сегодня в Ужгороде зафиксировано теплый день за 30 марта при последние 71 год. Сейчас в областном центре Закарпатья 21 ° тепла.

Напомним, 29 марта синоптики предупредили о лавинной опасности в Карпатах .