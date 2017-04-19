Штормове попередження оголошене в Україні через активний циклон
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. 20-22 квітня в Україні очікується холодна погода, налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву, посилення вітру до 15-20 м/с. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру.
"20 квітня в Карпатському регіоні, Одеській, Миколаївській областях, 21 квітня у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву, посилення вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
Також 20-22 квітня утримається холодна погода: вночі заморозки 0-5°, у північних, 21 квітня і у західних областях на грунті до 8°, вдень температура 1-8° тепла.
Як повідомляв УНН 19 квітня, семеро людей загинули в Україні через негоду з початку доби.
Також через снігові замети утворився затор із вантажівок на Полтавщині.