Штормовое предупреждение объявлено в Украине из-за циклона
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. 20-22 апреля в Украине ожидается холодная погода, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра.
"20 апреля в Карпатском регионе, Одесской, Николаевской областях, 21 апреля в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, усиление ветра 15-20 м/ с", - говорится в сообщении.
Также 20-22 апреля сохранится холодная погода: ночью заморозки 0-5°, в северных, 21 апреля и в западных областях на почве до 8°, днем температура 1-8 ° тепла.
Как сообщал УНН 19 апреля, семь человек погибли в Украине из-за непогоды с начала суток.
Также за снежных заносов образовалась пробка из грузовиков в Полтавской области.