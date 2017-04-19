Штормовое предупреждение объявлено в Украине из-за циклона

"20 апреля в Карпатском регионе, Одесской, Николаевской областях, 21 апреля в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, усиление ветра 15-20 м/ с", - говорится в сообщении.

Также 20-22 апреля сохранится холодная погода: ночью заморозки 0-5°, в северных, 21 апреля и в западных областях на почве до 8°, днем ​​температура 1-8 ° тепла.

Как сообщал УНН 19 апреля, семь человек погибли в Украине из-за непогоды с начала суток.

Также за снежных заносов образовалась пробка из грузовиков в Полтавской области.