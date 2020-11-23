Штаб Трампа подав апеляцію на рішення суду по штату Пенсільванія
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Штаб президента США Дональда Трампа у неділю оскаржив частину ухвали суду, яка відкриває шлях штату Пенсільванія на полі бою для оскарження результатів голосування під час президентських виборів, повідомляє Reuters, передає УНН.
Зазначається, що на судовому засіданні штаб Трампа попросив Апеляційний суд 3-го округу США переглянути рішення окружного судді штату Пенсільванія Метью Бранна. У постанові судді Бранна, опублікованій у суботу, описується справа як така, що заснована на “напружених юридичних аргументах” та “спекулятивних звинуваченнях”.
У заяві суду Трамп заявив, що фокусує свою апеляцію на “вузькому” питанні, чи Бранн неналежним чином відмовився дозволити їм вносити зміни в позов вдруге.
Щоб Трамп мав надію на скасування виборів, йому потрібно змінити результати в Пенсільванії, яка мала б підтвердити свої результати виборів сьогодні. Відповідно до закону Пенсільванії, кандидат, який виграв всенародне голосування в штаті, отримує всі голоси виборців штату.
Нагадаємо, кандидату в президенти США потрібно 270 голосів виборців, щоб перемогти на виборах, а демократ Джо Байден лідирує зі значним відривом. При попередньому підрахунку, Байден має 306 голосів виборців, Трамп −232.
Адвокат Трампа Руді Джуліані заявив, що швидке рішення Бренна допоможе їм доправити справу “оперативно до Верховного суду США”.
Як повідомляв УНН, діючий президент США Дональд Трамп програв судовий позов у своїх спробах скасувати результати виборів в Пенсільванії.