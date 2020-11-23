Штаб Трампа подав апеляцію на рішення суду по штату Пенсільванія

Зазначається, що на судовому засіданні штаб Трампа попросив Апеляційний суд 3-го округу США переглянути рішення окружного судді штату Пенсільванія Метью Бранна. У постанові судді Бранна, опублікованій у суботу, описується справа як така, що заснована на “напружених юридичних аргументах” та “спекулятивних звинуваченнях”.

У заяві суду Трамп заявив, що фокусує свою апеляцію на “вузькому” питанні, чи Бранн неналежним чином відмовився дозволити їм вносити зміни в позов вдруге.

Щоб Трамп мав надію на скасування виборів, йому потрібно змінити результати в Пенсільванії, яка мала б підтвердити свої результати виборів сьогодні. Відповідно до закону Пенсільванії, кандидат, який виграв всенародне голосування в штаті, отримує всі голоси виборців штату.

Нагадаємо, кандидату в президенти США потрібно 270 голосів виборців, щоб перемогти на виборах, а демократ Джо Байден лідирує зі значним відривом. При попередньому підрахунку, Байден має 306 голосів виборців, Трамп −232.

Адвокат Трампа Руді Джуліані заявив, що швидке рішення Бренна допоможе їм доправити справу “оперативно до Верховного суду США”.

Як повідомляв УНН, діючий президент США Дональд Трамп програв судовий позов у своїх спробах скасувати результати виборів в Пенсільванії.