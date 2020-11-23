Штаб Трампа подал апелляцию на решение суда по штату Пенсильвания
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Штаб президента США Дональда Трампа в воскресенье обжаловал часть постановления суда, что открывает путь к штату Пенсильвания на поле боя для обжалования результатов голосования во время президентских выборов, сообщает Reuters, передает УНН.
Отмечается, что на судебном заседании штаб Трампа попросил Апелляционный суд 3-го округа США пересмотреть решение окружного судьи штата Пенсильвания Мэтью Бранна. В постановлении судьи Бранна, опубликованной в субботу, описывается дело как такое, что основано на “напряженных юридических аргументах” и “спекулятивных обвинениях”.
В заявлении суда Трамп заявил, что фокусирует свою апелляцию на “узком” вопросе, Бранн ненадлежащим образом отказался позволить им вносить изменения в иск во второй раз.
Чтобы Трамп надеялся на отмену выборов, ему нужно изменить результаты в Пенсильвании, которая должна подтвердить свои результаты выборов сегодня. Согласно закону Пенсильвании, кандидат, выигравший всенародное голосование в штате, получает все голоса выборщиков штата.
Напомним, кандидату в президенты США нужно 270 голосов выборщиков, чтобы победить на выборах, а демократ Джо Байден лидирует со значительным отрывом. При предварительном подсчете, у Байдена — 306 голосов выборщиков, у Трампа — 232.
Адвокат Трампа Руди Джулиани заявил, что быстрое решение Бренна поможет им направить дело “оперативно в Верховный суд США”.
Как сообщал УНН, действующий президент США Дональд Трамп проиграл судебный иск в своих попытках отменить результаты выборов в Пенсильвании.