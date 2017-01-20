Штаб Д.Трампа оголосив про 17 нових призначень в майбутній адміністрації
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп зробив цілий ряд нових кадрових призначень в апарат Білого дому. Про це повідомила в четвер, 19 січня, перехідна команда нового американського лідера, передає УНН.
Згідно з оприлюдненим списком, мова йде про призначення ще 17 осіб, в тому числі кількох спеціальних помічників президента, наприклад, — щодо законодавчих справах.
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Крім того, першим заступником прес-секретаря Білого дому стала Сара Хакабі-Сандерс, заступниками — Стефані Грішем і Ліндсі Уолтерс.
Перша є дочкою колишнього губернатора штату Арканзас, видного діяча Республіканської партії Майка Хакабі, який робив не увінчалися успіхом спроби брати участь в президентських виборах в США в 2016 і 2008 роках.
Л.Уолтерс була до теперішнього часу офіційним представником Національного комітету Республіканської партії, а С.Грішем працювала в прес-службі виборчого штабу Д.Трампа.
Як повідомляв УНН, Д.Трамп призначить міністром сільського господарства екс-губернатора Джорджії.