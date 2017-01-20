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Штаб Д.Трамп объявил о 17 новых назначений в будущей администрации

Штаб Д.Трамп объявил о 17 новых назначений в будущей администрации

Киев • УНН

 • 8578 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп сделал целый ряд новых кадровых назначений в аппарат Белого дома. Об этом сообщила в четверг, 19 января, переходная команда нового американского лидера, передает УНН.

Согласно обнародованному списку, речь идет о назначении еще 17 человек, в том числе нескольких специальных помощников президента, например, - по законодательным делам.

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Кроме того, первым заместителем пресс-секретаря Белого дома стала Сара Хакаби-Сандерс, заместителями - Стефани Гришэм и Линдси Уолтерс.

Первая является дочерью бывшего губернатора штата Арканзас, видного деятеля Республиканской партии Майка Хакаби, который делал неуспешные попытки участвовать в президентских выборах в США в 2016 и 2008 годах.

Л.Уолтерс была до настоящего времени официальным представителем Национального комитета Республиканской партии, а С.Гришэм работала в пресс-службе избирательного штаба Д.Трампа.

Как сообщал УНН, Д.Трамп назначит министром сельского хозяйства экс-губернатора Джорджии.

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