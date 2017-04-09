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Штаб АТО: за минулу добу четверо військових отримали поранення

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. За минулу добу в зоні прведення АТО зафіксовано 59 ворожих обстріілів. Четверо військових отримали поранення, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

“Російсько-терористичні війська збільшили кількість провокаційних обстрілів позицій Збройних Сил України. За минулу добу сили АТО були обстріляні 59 разів”, — йдеться в повідомленні.

Епіцентром вогневого протистояння продовжує залишатись Приморський напрямок. Так, морських піхотинців у Широкиному, ворог обстріляв з мінометів калібру 120мм і 82мм, великокаліберних кулеметів, а у Водяному — з 82 міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів. З мінометів калібру 82мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів були обстріляні захисники Мар’їнки. По опорних пунктах поблизу Красногорівки, Гнутового та Павлополя противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По оборонцях Новогригорівки гатив з БМП та протитанкових гранатометів. Позиції поблизу Новотроїцького обстріляв з кулеметів та стрілецької зброї. У районі Березового вів вогонь по наших воїнах з великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку, ворог вогнем з озброєння БТР, мінометів калібру 120мм і 82мм накривав захисників Верхньоторецького. Зі 120 міліметрових мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП бив по опорних пунктах у районі Пісків. Міномети 82 калібру, гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів застосовував проти оборонців Авдіївки та Троїцького. З гранатометів та кулеметів обстрілював оборонців Кам’янки та Шахти Бутівка, з великокаліберних кулеметів — захисників Опитного. Протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю застосував проти наших воїнів під Новгородським та Луганським. УЙ районах Пісків, Зайцевого та Троїцького активізувались ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, ворог з автоматичних гранатометів обстріляв захисників Новоолександрівки, а по опорних пунктах поблизу Донця вів вогонь зі стрілецької зброї.

“За минулу добу четверо українських воїнів отримали поранення”, — повідомили у штабі.

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