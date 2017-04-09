Штаб АТО: за минувшие сутки четверо военных получили ранения

“Российско-террористические войска увеличили количество провокационных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. За минувшие сутки силы АТО были обстреляны 59 раз”, — говорится в сообщении.

Эпицентром огневого противостояния продолжает оставаться Приморское направление. Так, морских пехотинцев в Широкино, враг обстрелял из минометов калибра 120 мм и 82мм, крупнокалиберных пулеметов, а в Водяное — с 82 миллиметровых минометов и автоматических гранатометов. С минометов калибра 82мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны защитники Марьинки. По опорным пунктам вблизи Красногоровки, Гнутово и Павлополь противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитника Новогригорьевки бил с БМП и противотанковых гранатометов. Позиции вблизи Новотроицкого обстрелял из пулеметов и стрелкового оружия. В районе Березовой вел огонь по нашим воинам из крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении, враг огнем из вооружения БТР, минометов калибра 120 мм и 82мм накрывал защитников Верхнеторецкого. Из 120 миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП бил по опорным пунктам в районе Песков. Минометы 82 калибра, гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров применял против защитников Авдеевки и Троицкого. С гранатометов и пулеметов обстреливал защитников Каменки и Шахты Бутовка, из крупнокалиберных пулеметов — защитников Опитного. Противотанковые гранатометы и стрелковое оружие применил против наших воинов под Новгородским и Луганским. У районах Песков, Зайцево и Троицкого активизировались вражеские снайперы.

На Луганском направлении, враг из автоматических гранатометов обстрелял защитников Новоалександровки, а по опорным пунктам вблизи Донца вел огонь из стрелкового оружия.

“За прошедшие сутки четверо украинских воинов получили ранения”, — сообщили в штабе.