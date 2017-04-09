Штаб АТО: за минувшие сутки четверо военных получили ранения

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 68106 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108746 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166695 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122286 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120069 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114364 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105462 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107331 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103785 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157617 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Штаб АТО: за минувшие сутки четверо военных получили ранения

Штаб АТО: за минувшие сутки четверо военных получили ранения

Киев  •  УНН

 • 8536 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. За прошедшие сутки в зоне прведення АТО зафиксировано 59 вражеских обстрелов. Четверо военных получили ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

“Российско-террористические войска увеличили количество провокационных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. За минувшие сутки силы АТО были обстреляны 59 раз”, — говорится в сообщении.

Эпицентром огневого противостояния продолжает оставаться Приморское направление. Так, морских пехотинцев в Широкино, враг обстрелял из минометов калибра 120 мм и 82мм, крупнокалиберных пулеметов, а в Водяное — с 82 миллиметровых минометов и автоматических гранатометов. С минометов калибра 82мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны защитники Марьинки. По опорным пунктам вблизи Красногоровки, Гнутово и Павлополь противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитника Новогригорьевки бил с БМП и противотанковых гранатометов. Позиции вблизи Новотроицкого обстрелял из пулеметов и стрелкового оружия. В районе Березовой вел огонь по нашим воинам из крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении, враг огнем из вооружения БТР, минометов калибра 120 мм и 82мм накрывал защитников Верхнеторецкого. Из 120 миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП бил по опорным пунктам в районе Песков. Минометы 82 калибра, гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров применял против защитников Авдеевки и Троицкого. С гранатометов и пулеметов обстреливал защитников Каменки и Шахты Бутовка, из крупнокалиберных пулеметов — защитников Опитного. Противотанковые гранатометы и стрелковое оружие применил против наших воинов под Новгородским и Луганским. У районах Песков, Зайцево и Троицкого активизировались вражеские снайперы.

На Луганском направлении, враг из автоматических гранатометов обстрелял защитников Новоалександровки, а по опорным пунктам вблизи Донца вел огонь из стрелкового оружия.

“За прошедшие сутки четверо украинских воинов получили ранения”, — сообщили в штабе.

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