Штаб АТО: в бою під Водяним вбито 8 бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В бою під Водяним противник поніс значні втрати, вбито 8 бойовиків, 16 — поранені, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
“За уточненою інформацією, внаслідок бою між військовослужбовцями Збройних Сил України та російськими окупантами, що відбувся на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Водяне, противник поніс значні втрати. За даними розвідки — 8 найманців вбиті, ще 16 — поранені”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, під час бою поблизу Водяного між українськими бійцями і незаконними збройними формуваннями бойовики втратили 6 осіб.