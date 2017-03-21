Штаб АТО: в бою під Водяним вбито 8 бойовиків

“За уточненою інформацією, внаслідок бою між військовослужбовцями Збройних Сил України та російськими окупантами, що відбувся на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Водяне, противник поніс значні втрати. За даними розвідки — 8 найманців вбиті, ще 16 — поранені”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, під час бою поблизу Водяного між українськими бійцями і незаконними збройними формуваннями бойовики втратили 6 осіб.