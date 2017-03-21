Штаб АТО: в бою под Водяным убиты 8 боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В бою под Водяным противник понес значительные потери, убиты 8 боевиков, 16 - ранены, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
По уточненной информации, в результате боя между военнослужащими Вооруженных Сил Украины и российскими оккупантами, который состоялся на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Водяное, противник понес значительные потери. По данным разведки - 8 наемников убиты, еще 16 - ранены", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, во время боя вблизи Водяного между украинскими бойцами и незаконными вооруженными формированиями боевики потеряли 6 человек .