Штаб АТО уточнив інформацію про втрати у районі Водяного: загинуло двоє бійців
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Внаслідок боїв на маріупольському напрямку, за уточненою інформацією, загинули двоє військовослужбовців, ще семеро поранені. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“За уточненою інформацією внаслідок боїв на маріупольському напрямку загинули 2 військовослужбовці, ще 7 отримали поранення”, — йдеться у повідомленні.
Так, бойовики застосували “Гради” та артилерію калібру 152 мм та 122 мм.
“По позиціях українських військ в районі населеного пункту Водяне ворог випустив 40 снарядів калібру 152 мм, 40 снарядів калібру 122 мм та 55 мін калібру 120 мм. Крім того, під час обстрілу противник застосував реактивні системи залпового вогню РСЗВ БМ-21 „Град“, здійснивши 65 пострілів”, — повідомили у штабі АТО.
Зазначимо, раніше у штабі АТО повідомили про одного загиблого та вісьмох поранених військових на маріупольському напрямку.