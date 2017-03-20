Штаб АТО уточнил информацию о потерях в районе Водяного: погибли два бойца

"По уточненной информации в результате боев на мариупольском направлении погибли 2 военнослужащих, еще 7 получили ранения", - говорится в сообщении.

Так, боевики применили "Град" и артиллерию калибра 152 мм и 122 мм.

"По позициям украинских войск в районе населенного пункта Водяное враг выпустил 40 снарядов калибра 152 мм, 40 снарядов калибра 122 мм и 55 мин калибра 120 мм. Кроме того, во время обстрела противник применил реактивные системы залпового огня РСЗО БМ-21 "Град", осуществив 65 выстрелов", - сообщили в штабе АТО.

Отметим, ранее в штабе АТО сообщили об одном погибшем и восьми раненых военных на мариупольском направлении.