Штаб АТО повідомив про двох загиблих і пораненого бійців на ранок п'ятниці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Двоє українських військослужбовців загинули, одного бійця поранено на ранок п'ятниці у зоні АТО, ситуація вздовж усієї лінії розмежування загострюється. Про це УНН повідомили у прес-центрі штабу АТО.
"Станом на ранок 3 лютого обстановка по усій лінії розмежування загострюється", - повідомили у штабі.
Вказано, що практично на всіх напрямках бойовики застосовують заборонені мінськими домовленостями реактивні системи залпового вогню та важку артилерію.
"Загалом, станом на 8:00 зафіксовано 24 обстріли. На жаль, двоє наших військовослужбовців загинули, одного поранено", - додали у штабі.
Як зазначається, наа донецькому напрямку противник обстріляв з РСЗВ БМ-21 “Град” Галіцинівку, зі 152-міліметрової артилерії, 120- та 82-міліметрових мінометів – Авдіївку, Луганське та Троїцьке.
На маріупольському напрямку бойовики застосували РСЗВ БМ-21 “Град” по Талаківці, 120- та 82-міліметрові міномети по Водяному, Новотроїцькому й Мар’їнці, додали у прес-центрі.
На луганському напрямку по Новозванівці, як повідомляється, ворог вів обстріл з 152-міліметрової артилерії, а з 120- та 82-міліметрових мінометів – по Попасній і Новозванівці.
Нагадаємо, у ніч на 3 лютого в Авдіївці щонайменше двоє людей загинули внаслідок ворожих обстрілів, поранено в лице іноземного журналіста.
Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.