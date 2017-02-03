Штаб АТО сообщил о двух погибших бойцах на утро пятницы

"По состоянию на утро 3 февраля обстановка по всей линии разграничения обостряется", - сообщили в штабе.

Указано, что практически на всех направлениях боевики применяют запрещенные минскими договоренностями реактивные системы залпового огня и тяжелую артиллерию.

"В целом, по состоянию на 8:00 зафиксированы 24 обстрела. К сожалению, двое наших военнослужащих погибли, один ранен", - добавили в штабе.

Как отмечается, на донецком направлении противник обстрелял из РСЗО БМ-21 "Град" Галициновку, из 152-миллиметровой артиллерии, 120 - и 82-миллиметровых минометов – Авдеевку, Луганское и Троицкое.

На мариупольском направлении боевики применили РСЗО БМ-21 "Град" по Талаковке, 120 - и 82-миллиметровые минометы по Водяному, Новотроицкому и Марьинке, добавили в пресс-центре.

На луганском направлении по Новозвановке, как сообщается, враг вел обстрел из 152-миллиметровой артиллерии, а из 120 - и 82-миллиметровых минометов по Попасной и Новозвановке.

Напомним, в ночь на 3 февраля в Авдеевке по меньшей мере двое человек погибли в результате вражеских обстрелов, ранен в лицо иностранный журналист.

Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации вызвало обеспокоенность в ЕС, США, Великобритании, Канаде, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все военные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.

Российская сторона в СЦКК 1 февраля предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке. После этого бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке, однако электромонтажников обстреляли.