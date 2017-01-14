Штаб АТО: на Маріупольському напрямку сталося два бойових зіткнення, один бойовик загинув

“На маріупольському напрямку сталося два бойових зіткнення.13 січня о 21:07 у напрямку населеного пункту Трудівський бойовики обстріляли позиції українських підрозділів з великокаліберного кулемета та АГС. Загалом було зафіксовано вісім розривів. Під прикриттям вогню в бік українських військових висунулась ворожа ДРГ складом до семи осіб, але під натиском вогню наших воїнів бойовики вимушені були відійти. Вже за кілька хвилин українські спостерігачі виявили черговий вихід ДРГ противника. Командування українських сил прийняло рішення щодо блокування диверсантів силами резервних груп, в ході чого сталося бойове зіткнення з групою незаконних збройних формувань. Внаслідок сутички один з бойовиків отримав важке поранення, яке виявилось не сумісним з життям. Решта ворожих диверсантів відійшли у невідомому напрямку. Тіло загиблого бойовика евакуйовано силами українських військових. При ньому виявлені документи, що підтверджують його причетність до незаконних збройних формувань”, — йдеться у повідомленні прес-центру.

Також наголошується, що цього ж дня о 21:07 у напрямку населеного пункту Петрівське був здійснений вихід ДРГ противника.

“За три хвилини розвідувальна група ворога чисельністю п’ять осіб розпочала обстріл українських позицій. Після її наближення на дистанцію ефективного вогневого ураження по диверсантам противника було відкрито вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок прицільного вогню з боку українських підрозділів, розвідувальна група противника відійшла в напрямку населеного пункту Петрівське. При цьому бойовики понесли втрати”, — зазначили у повідомленні.

Також у прес-центрі додали, що серед українських військовослужбовців втрат немає.

Нагадаємо, вчора на сході України бойовики здійснили 17 обстрілів по всіх напрямках і одного військового було поранено.