Штаб АТО: на мариупольском направлении произошло два боевых столкновения, один боевик погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Вечером 13 января на мариупольском направлении у населенного пункта Трудовское боевики дважды вели обстрелы по позициям сил украинских военных из пулемета и гранатомета. В результате столкновения один из боевиков погиб, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Генштаба в Facebook.
"На мариупольском направлении произошло два боевых столкновения. 13 января в 21:07 в направлении населенного пункта Трудовское боевики обстреляли позиции украинских подразделений из крупнокалиберного пулемета и АГС. Всего было зафиксировано восемь разрывов. Под прикрытием огня в сторону украинских военных выдвинулась враждебная ДРГ в составе до семи человек, но под натиском огня наших военных боевики вынуждены были отойти. Уже через несколько минут украинские наблюдатели обнаружили очередной выход ДРГ противника. Командование украинских сил приняло решение о блокировании диверсантов силами резервных групп, в ходе чего произошло боевое столкновение с группой незаконных вооруженных формирований. В результате столкновения один из боевиков получил тяжелое ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью. Остальные вражеские диверсанты ушли в неизвестном направлении. Тело погибшего боевика эвакуировали силы украинских военных. При нем обнаружены документы, подтверждающие его причастность к незаконным вооруженным формированиям", - говорится в сообщении пресс-центра.
Также отмечается, что в этот же день в 21:07 в направлении населенного пункта Петровское был осуществлен выход ДРГ противника.
"За три минуты разведывательная группа противника численностью пять человек начала обстрел украинских позиций. После ее приближения на дистанцию эффективного огневого поражения по диверсантам противника был открыт огонь из стрелкового оружия. Вследствие прицельного огня со стороны украинских подразделений, разведывательная группа противника отошла в направлении населенного пункта Петровское. При этом боевики понесли потери", - отметили в сообщении.
Также в пресс-центре добавили, что среди украинских военнослужащих потерь нет.
Напомним, вчера на востоке Украины боевики совершили 17 обстрелов по всем направлениям и одного военного ранили.