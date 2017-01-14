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Штаб АТО: на мариупольском направлении произошло два боевых столкновения, один боевик погиб

Киев • УНН

 • 9114 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Вечером 13 января на мариупольском направлении у населенного пункта Трудовское боевики дважды вели обстрелы по позициям сил украинских военных из пулемета и гранатомета. В результате столкновения один из боевиков погиб, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Генштаба в Facebook.

"На мариупольском направлении произошло два боевых столкновения. 13 января в 21:07 в направлении населенного пункта Трудовское боевики обстреляли позиции украинских подразделений из крупнокалиберного пулемета и АГС. Всего было зафиксировано восемь разрывов. Под прикрытием огня в сторону украинских военных выдвинулась враждебная ДРГ в составе до семи человек, но под натиском огня наших военных боевики вынуждены были отойти. Уже через несколько минут украинские наблюдатели обнаружили очередной выход ДРГ противника. Командование украинских сил приняло решение о блокировании диверсантов силами резервных групп, в ходе чего произошло боевое столкновение с группой незаконных вооруженных формирований. В результате столкновения один из боевиков получил тяжелое ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью. Остальные вражеские диверсанты ушли в неизвестном направлении. Тело погибшего боевика эвакуировали силы украинских военных. При нем обнаружены документы, подтверждающие его причастность к незаконным вооруженным формированиям", - говорится в сообщении пресс-центра.

Также отмечается, что в этот же день в 21:07 в направлении населенного пункта Петровское был осуществлен выход ДРГ противника.

"За три минуты разведывательная группа противника численностью пять человек начала обстрел украинских позиций. После ее приближения на дистанцию ​​эффективного огневого поражения по диверсантам противника был открыт огонь из стрелкового оружия. Вследствие прицельного огня со стороны украинских подразделений, разведывательная группа противника отошла в направлении населенного пункта Петровское. При этом боевики понесли потери", - отметили в сообщении.

Также в пресс-центре добавили, что среди украинских военнослужащих потерь нет.

Напомним, вчера на востоке Украины боевики совершили 17 обстрелов по всем направлениям и одного военного ранили.

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