Штаб АТО: бойовики не припиняють повокацій
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. За минулу добу російсько-окупаційні підрозділи не припиняли збройних провокацій проти сил АТО, поранений один український військовий, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
“Незважаючи на режим „Тиші“, російсько-окупаційні підрозділи не припиняють збройних провокацій проти сил АТО.
За минулу добу зафіксовано 18 обстрілів позицій Збройних Сил України”, — йдеться в повідомленні.
На Приморському напрямку, по захисниках Красногорівки ворог гатив з мінометів калібру 82-мм. Морських піхотинців у районі Водяного обстрілював з озброєння БМП, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а поблизу Павлополя — з автоматичних гранатометів. По оборонцях Широкиного противник застосував озброєння БМП. Опорні пункти поблизу Лебединського, Талаківки та Гнутового обстрілював зі стрілецької зброї.
На Донецькому напрямку, по позиціях у районах Кам’янки та Авдіївки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. Гранатомети та стрілецьку зброю застосував по захисниках Луганського та Верхньоторецького.
На Луганському напрямку, з великокаліберних кулеметів були обстріляні захисники Кримського.
“Незважаючи на збройні провокації підрозділів російсько-окупаційних військ, українські захисники суворо дотримувались режиму „Тиші“ і вогонь у відповідь не відкривали”, — зазначили у штабі.
За минулу добу один український військовий отримав поранення.