Штаб АТО: боевики не прекращают повокаций

“Несмотря на режим „Тишины“, российско-оккупационные войска не прекращают вооруженных провокаций против сил АТО.

За минувшие сутки зафиксировано 18 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины”, — говорится в сообщении.

На Приморском направлении, по защитниках Красногоровки враг бил из минометов калибра 82-мм. Морских пехотинцев в районе Водяного обстреливал из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Павлополя — с автоматических гранатометов. По защитника Широкино противник применил вооружения БМП. Опорные пункты вблизи Лебединского, Талаковки и Гнутово обстреливал из стрелкового оружия.

На Донецком направлении, по позициям в районах Каменки и Авдеевки враг вел огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. Гранатометы и стрелковое оружие применил по защитниках Луганского и Верхнеторецкого.

На Луганском направлении, из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны защитники Крымского.

“Несмотря на вооруженные провокации подразделений российско-оккупационных войск, украинские защитники строго придерживались режима „Тишины“ и огонь в ответ не открывали”, — отметили в штабе.

За минувшие сутки один украинский военный получил ранения.