Штаб АТО: боевики не прекращают повокаций

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 32520 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 99974 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151184 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114377 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115192 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111744 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103717 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106892 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103424 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152290 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. За минувшие сутки российско-оккупационные войска не прекращали вооруженных провокаций против сил АТО, ранен один украинский военный, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

“Несмотря на режим „Тишины“, российско-оккупационные войска не прекращают вооруженных провокаций против сил АТО.
За минувшие сутки зафиксировано 18 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины”, — говорится в сообщении.

На Приморском направлении, по защитниках Красногоровки враг бил из минометов калибра 82-мм. Морских пехотинцев в районе Водяного обстреливал из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Павлополя — с автоматических гранатометов. По защитника Широкино противник применил вооружения БМП. Опорные пункты вблизи Лебединского, Талаковки и Гнутово обстреливал из стрелкового оружия.

На Донецком направлении, по позициям в районах Каменки и Авдеевки враг вел огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. Гранатометы и стрелковое оружие применил по защитниках Луганского и Верхнеторецкого.

На Луганском направлении, из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны защитники Крымского.

“Несмотря на вооруженные провокации подразделений российско-оккупационных войск, украинские защитники строго придерживались режима „Тишины“ и огонь в ответ не открывали”, — отметили в штабе.

За минувшие сутки один украинский военный получил ранения.

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