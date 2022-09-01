Шрі-Ланка уклала кредитну угоду з МВФ на 2,9 млрд доларів

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 58270 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 65342 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 78951 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 84678 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 95284 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 148233 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70247 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 149629 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109174 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69260 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.7м/с
40%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 18576 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 20090 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 21410 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 10148 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 11151 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 58272 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 148233 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 173126 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 149630 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 261108 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 95639 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98312 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 42923 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46333 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 60974 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Шрі-Ланка уклала кредитну угоду з МВФ на 2,9 млрд доларів

Київ • УНН

 • 116543 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. МВФ і влада Шрі-Ланки досягли угоди щодо підтримки економічної політики Шрі-Ланки за допомогою 48-місячної угоди в межах Програми розширеного фінансування (EFF) на суму близько 2,9 мільярда доларів США. Про це повідомляє пресслужба МВФ, інформує УНН.

Шрі-Ланка уклала кредитну угоду з МВФ на 2,9 млрд доларів

Цитата

«Цілі нової програми для Шрі-Ланки, що підтримується Фондом, полягають у відновленні макроекономічної стабільності та стійкості боргу, одночасно зберігаючи фінансову стабільність, захищаючи вразливі верстви населення та прискорюючи структурні реформи для усунення вразливості до корупції та розблокування потенціалу зростання країни», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Шрі-Ланка, як вказано, зіткнулася з гострою кризою. Країна зіткнулася з дефолтом за своїми зовнішніми зобов'язаннями, а критично низький рівень валютних резервів перешкоджає імпорту основних товарів, включаючи паливо, що ще більше перешкоджає економічній активності.

Очікується, що у 2022 році економіка країни скоротиться на 8,7%, а нещодавно інфляція перевищила 60%. Наслідки непропорційно зазнали бідні і вразливі верстви населення.

«На цьому тлі програма влади, яку підтримує Фонд, буде спрямована на стабілізацію економіки, захист засобів до існування народу Шрі-Ланки та підготовку ґрунту для економічного відновлення та сприяння сталому зростанню», - зазначили у відомстві.

Доповнення

Світовий банк заявив, що не пропонуватиме нове фінансування Шрі-Ланці, якщо збанкрутіла острівна держава не проведе «глибокі структурні реформи» для стабілізації своєї економіки, що руйнується.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,977.50
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,224.14
Ethereum
$1,641.53