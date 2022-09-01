Шри-Ланка заключила кредитное соглашение с МВФ на 2,9 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. МВФ и власти Шри-Ланки достигли соглашения по поддержке экономической политики Шри-Ланки с помощью 48-месячного соглашения в рамках Программы расширенного финансирования (EFF) на сумму около 2,9 миллиарда долларов США. Об этом сообщает пресс-служба МВФ, информирует УНН.
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«Цели новой программы для Шри-Ланки, поддерживаемой Фондом, заключаются в восстановлении макроэкономической стабильности и устойчивости долга, одновременно сохраняя финансовую стабильность, защищая уязвимые слои населения и ускоряя структурные реформы для устранения уязвимости к коррупции и разблокирования потенциала роста страны», – говорится в сообщении.
Детали
Шри-Ланка, как указано, столкнулась с острым кризисом. Страна столкнулась с дефолтом по своим внешним обязательствам, а критически низкий уровень валютных резервов препятствует импорту основных товаров, включая топливо, еще больше препятствует экономической активности.
Ожидается, что в 2022 году экономика страны сократится на 8,7%, а недавно инфляция превысила 60%. Последствия непропорционально претерпели бедные и уязвимые слои населения.
«На этом фоне программа власти, поддерживаемая Фондом, будет направлена на стабилизацию экономики, защиту средств к существованию народа Шри-Ланки и подготовку почвы для экономического восстановления и содействия постоянному росту», - отметили в ведомстве.
Дополнение
Всемирный банк заявил, что не будет предлагать новое финансирование Шри-Ланцы, если обанкротившееся островное государство не проведет «глубокие структурные реформы» для стабилизации своей разрушающейся экономики.