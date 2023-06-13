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Шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу: СБУ затримала агента фсб

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. На Дніпропетровщині Служба безпеки затримала завербованого фсб зрадника, який шпигував за військовими полігонами та тренувальними центрами, які готуються до можливого перекидання на фронт. Наразі він під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення, передає УНН з посиланням на СБУ.

Шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу: СБУ затримала агента фсб

Деталі

Служба безпеки повідомила про затримання ще одного російського агента у результаті контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині. За вказівкою фсб він збирав розвіддані про місця дислокації Сил оборони в районах Дніпра, Кам’янського та Новомосковська.

Основним його завданням було здобуття інформації про військові полігони та тренувальні центри, де здійснюють підготовку підрозділи ЗСУ. Насамперед він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки українських військ, які готуються до можливого перекидання на фронт.

За кожне виконане завдання зрадник отримував від свого «куратора» з фсб грошову «винагороду», яка надходила на банківську картку фігуранта. Як встановило слідство, ворожим поплічником виявився 42-річний місцевий житель, який два місяці тому був дистанційно завербований спецслужбою рф і отримав оперативний псевдонім «Геральт».

У поле зору агресора він потрапив через свої неодноразові антиукраїнські коментарі в одному із прокремлівських Телеграм-каналів. Для виконання завдань фсб зрадник самостійно виходив на місцевість і приховано спостерігав за місцями базування Сил оборони.

З метою конспірації, російський агент створив декілька анонімних акаунтів у «Телеграм», через які передавав розвіддані агресору. Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон і комп’ютер з доказами злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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