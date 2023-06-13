Шпионил за центрами подготовки ВСУ к контрнаступлению: СБУ задержала агента фсб

Детали

Служба безопасности сообщила о задержании еще одного российского агента в результате контрдиверсионных мероприятий на Днепропетровщине. По указанию фсб он собирал разведданные о местах дислокации Сил обороны в районах Днепра, Каменского и Новомосковска.

Основной его задачей было получение информации о военных полигонах и тренировочных центрах, где осуществляют подготовку подразделения ВСУ. В первую очередь он пытался установить ориентировочное количество личного состава и военной техники украинских войск, которые готовятся к возможной переброске на фронт.

За каждое выполненное задание предатель получал от своего «куратора» из фсб денежное «вознаграждение», которое поступало на банковскую карточку фигуранта. Как установило следствие, вражеским пособником оказался 42-летний местный житель, который два месяца назад был дистанционно завербован спецслужбой рф и получил оперативный псевдоним «Геральт».

В поле зрения агрессора он попал из-за своих неоднократных антиукраинских комментариев в одном из прокремлевских Телеграм-каналов. Для выполнения задач фсб предатель самостоятельно выходил на местность и скрыто наблюдал за местами базирования Сил обороны.

С целью конспирации, российский агент создал несколько анонимных аккаунтов в «Телеграм», через которые передавал разведданные агрессору. Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены мобильный телефон и компьютер с доказательствами преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

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