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Шпигував за підрозділами ЗСУ, СБУ та прикордонників: у Чернівцях затримали агента рф

Шпигував за підрозділами ЗСУ, СБУ та прикордонників: у Чернівцях затримали агента рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Служба безпеки України повідомила про затримання у ході багатоетапної спецоперації ще одного російського агента головного управління генерального штабу зс рф. Зловмисник збирав для окупантів розвіддані про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури у східних і західних регіонах України, йому повідомили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що росіян цікавили локації підрозділів СБУ і Держприкордонслужби, а також точні координати ключових мостів та електропідстанцій у Харківській області та на Буковині. Співробітники СБУ затримали агента рф у Чернівцях, коли він робив фото військового об’єкта.

За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, який у 2021 році переїхав до Харкова і працював техніком з налаштування інтернету. Після початку повномасштабного вторгнення він почав активно поширювати прокремлівські наративи на власній сторінці у забороненій соцмережі "Одноклассники", повідомили правоохоронці.

У лютому 2023 року на чоловіка дистанційно вийшов кадровий співробітник ГРУ, який запропонував негласну співпрацю на користь країни-агресора. Повідомляється, що перебуваючи у Харкові, агент виконував вказівки свого російського "куратора" щодо збору даних про дислокацію блокпостів та фортифікаційних споруд у місті. Крім того, додають у СБУ, він передавав окупантам геолокації місцевих енергооб’єктів.

Цитата

"Невдовзі фігурант отримав нове завдання – повернутись до Чернівців під виглядом відвідування родичів. Хоча насправді метою "поїздки" було шпигування за обласним управлінням СБУ, прикордонним загоном та місцевим військкоматом. Також у центрі уваги зловмисника були транспортні мости регіону – їхні координати і система охорони", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

СБУ повідомило про підозру священнослужителю УПЦ МП, який публічно виправдовував збройну агресію рф, воєнні злочини та агітував за підтримку ворожої армії під час окупації Харківської області.

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