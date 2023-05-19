Шпионил за подразделениями ВСУ, СБУ и пограничников: в Черновцах задержали агента рф
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Служба безопасности Украины сообщила о задержании в ходе многоэтапной спецоперации еще одного российского агента главного управления генерального штаба вс рф. Злоумышленник собирал для оккупантов разведданные о местах расположения Сил обороны и объектов критической инфраструктуры в восточных и западных регионах Украины, ему сообщили подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, передает УНН.
Детали
Отмечается, что россиян интересовали локации подразделений СБУ и Госпогранслужбы, а также точные координаты ключевых мостов и электроподстанций в Харьковской области и на Буковине. Сотрудники СБУ задержали агента рф в Черновцах, когда он делал фото военного объекта.
По данным следствия, злоумышленником оказался местный житель, который в 2021 году переехал в Харьков и работал техником по настройке интернета. После начала полномасштабного вторжения он начал активно распространять прокремлевские нарративы на собственной странице в запрещенной соцсети "Одноклассники", сообщили правоохранители.
В феврале 2023 года на мужчину дистанционно вышел кадровый сотрудник ГРУ, который предложил негласное сотрудничество в пользу страны-агрессора. Сообщается, что находясь в Харькове, агент выполнял указания своего российского "куратора" по сбору данных о дислокации блокпостов и фортификационных сооружений в городе. Кроме того, добавляют в СБУ, он передавал оккупантам геолокации местных энергообъектов.
Цитата
"Вскоре фигурант получил новое задание – вернуться в Черновцы под видом посещения родственников. Хотя на самом деле целью "поездки" было шпионаж за областным управлением СБУ, пограничным отрядом и местным военкоматом. Также в центре внимания злоумышленника были транспортные мосты региона – их координаты и система охраны", - говорится в сообщении.
Напомним
СБУ сообщило о подозрении священнослужителю УПЦ МП, который публично оправдывал вооруженную агрессию рф, военные преступления и агитировал за поддержку вражеской армии во время оккупации Харьковской области.