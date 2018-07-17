Шпигунський скандал: в ОБСЄ відреагували на повідомлення про "зрадника"

"Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні відомо про репортажі програми "Факт" ("Fakt") Робочої співдружності суспільно-правових мовних станцій Федеративної Республіки Німеччина ("ARD"), що вийде в ефір у вівторок 17 липня. Місія стурбована будь-якими можливими порушеннями безпеки і має намір ретельно вивчити всі заяви відповідно до встановлених процедур", - зазначили в ОБСЄ.



В СММ наголосили, що місія робить все необхідне для впровадження належних заходів щодо захисту даних.



"Без належної верифікації СММ ОБСЄ не може коментувати або робити припущення з приводу документів невідомого походження. Проте, місія стурбована, що можливе проникнення може бути потенційним ризиком для її співробітників, ставлячи під загрозу недоторканність їх особистої інформації і їх безпеку", - заявили в місії.



Зазначимо, що згідно з інформацією, яку має в розпорядженні "Fakt ", внутрішні документи місії спостерігачів ОБСЄ в Україні просочились до російської розвідки ФСБ. Документи містять внутрішні повідомлення про інциденти в східноукраїнських районах, не підконтрольних уряду, та повідомлення заступника голови місії Олександра Хуга.



Крім того, до ФСБ потрапила приватна інформація, така як характеристики та місцеперебування персоналу ОБСЄ в Україні, зазначає "Fakt". Згідно з результатами дослідження мовника, документи, ймовірно, були передані російським агентам одним з членів місії ОБСЄ.



Як повідомляв УНН, минулої доби у США затримали росіянку за шпигунство на користь РФ.



