Шпигунський скандал: в ОБСЄ відреагували на повідомлення про "зрадника"

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КИЇВ. 17 липня. УНН. В ОБСЄ обізнані щодо репортажу німецької програми ARD "Fakt" про витік даних спеціальної моніторингової місії в Україні до російської ФСБ, але без належної верифікації коментувати або робити припущення не будуть. Про це йдеться в заяві ОБСЄ, оприлюдненій у понеділок, передає УНН.

"Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні відомо про репортажі програми "Факт" ("Fakt") Робочої співдружності суспільно-правових мовних станцій Федеративної Республіки Німеччина ("ARD"), що вийде в ефір у вівторок 17 липня. Місія стурбована будь-якими можливими порушеннями безпеки і має намір ретельно вивчити всі заяви відповідно до встановлених процедур", - зазначили в ОБСЄ.

В СММ наголосили, що місія робить все необхідне для впровадження належних заходів щодо захисту даних.

"Без належної верифікації СММ ОБСЄ не може коментувати або робити припущення з приводу документів невідомого походження. Проте, місія стурбована, що можливе проникнення може бути потенційним ризиком для її співробітників, ставлячи під загрозу недоторканність їх особистої інформації і їх безпеку", - заявили в місії.

Зазначимо, що згідно з інформацією, яку має в розпорядженні "Fakt ", внутрішні документи місії спостерігачів ОБСЄ в Україні просочились до російської розвідки ФСБ. Документи містять внутрішні повідомлення про інциденти в східноукраїнських районах, не підконтрольних уряду, та повідомлення заступника голови місії Олександра Хуга.

Крім того, до ФСБ потрапила приватна інформація, така як характеристики та місцеперебування персоналу ОБСЄ в Україні, зазначає "Fakt". Згідно з результатами дослідження мовника, документи, ймовірно, були передані російським агентам одним з членів місії ОБСЄ.

Як повідомляв УНН, минулої доби у США затримали росіянку за шпигунство на користь РФ.

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