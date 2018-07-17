Шпионский скандал: в ОБСЕ отреагировали на сообщение о "предателе"

"Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине известно о репортаже программы "Факт" ("Fakt") Рабочего содружества общественно-правовых вещательных станций Федеративной Республики Германия ("ARD"), которая выйдет в эфир во вторник 17 июля. Миссия обеспокоена любыми возможными нарушениями безопасности и намеренна тщательно изучить все заявления в соответствии с установленными процедурами", - отметили в ОБСЕ.



В СММ отметили, что миссия делает все необходимое для внедрения надлежащих мер по защите данных.



"Без надлежащей верификации СММ ОБСЕ не может комментировать или делать предположения по поводу документов неизвестного происхождения. Однако, миссия обеспокоена, что возможное проникновение может быть потенциальным риском для ее сотрудников, ставя под угрозу неприкосновенность их личной информации и их безопасность", - заявили в миссии.



Отметим, что согласно информации, которой располагает "Fakt", внутренние документы миссии наблюдателей ОБСЕ в Украине просочились в российскую разведку ФСБ. Документы содержат внутренние сообщения об инцидентах в восточно районах, неподконтрольных правительству, и сообщение заместителя главы миссии Александра Хуга.



Кроме того, в ФСБ попала частная информация, такая как характеристики и местонахождение персонала ОБСЕ в Украине, отмечает "Fakt". Согласно результатам исследования вещателя, документы, вероятно, были переданы российским агентам одним из членов миссии ОБСЕ.



Как сообщал УНН, за минувшие сутки в США задержали россиянку за шпионаж в пользу РФ.



