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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 20131 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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шойгу хоче збільшити чисельність армії рф до 1,5 млн військовослужбовців

шойгу хоче збільшити чисельність армії рф до 1,5 млн військовослужбовців

Київ • УНН

 • 378669 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Міністр оборони російської федерації сергій шойгу на підсумковій колегії військового відомства заявив, що чисельність армії необхідно довести до 1,5 млн військовослужбовців, передає УНН.

Цитата

“Чисельність російських збройних сил росії необхідно довести до 1,5 мільйона осіб, у тому числі службовців за контрактом – до 695 тисяч осіб”, — заявив він.

Додамо

шойгу також запропонував поетапно збільшити вік призову громадян із 18 до 21 року, а граничний вік – підвищити до 30 років.

Крім того, він заявив, що росія продовжить вести широкомасштабну війну в Україні наступного року до її повного завершення “.

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